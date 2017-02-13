Перед оккупацией Крыма в 2014 году президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с одним из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым пообещал защитить права крымских татар. Об этом Джемилев рассказал в интервью Апострофу.

«Когда я разговаривал с Путиным по телефону за четыре дня до референдума, он мне тоже говорил о том, как осчастливит крымских татар, обещал социальные проблемы всех крымских татар решить в течение нескольких месяцев и говорил, что Россия – великая страна, она за несколько месяцев сделает больше, чем Украина за 23 года своей независимости», - рассказал он.

В ответ на это Джемилев поблагодарил Путина и сказал, что крымские татары хоть и в тяжелом положении, но в основном из-за того, что Россия в свое время совершила геноцид крымскотатарского народа и депортировала коренное население.

«И, конечно, Россия несет ответственность за то, в каком положении мы находимся сейчас. А по поводу оказания помощи, нужно решать не со мной, а с руководством Украины. Нужно садиться за стол переговоров. А чтобы садиться за стол переговоров и чтобы переговоры были продуктивны, вам нужно немедленно вывести войска с нашей территории».

«А вот мы посмотрим, референдум через четыре дня будет», - сказал он тогда. В общем, он странно вел себя. Начал рассказывать, что власть в Киеве захватили бандиты, фашисты... Я понимаю, ты своей публике такие вещи говоришь, а человеку, который с этого Майдана пришел, рассказывать, что там бандиты пришли – это просто бред. Или он, скажем, мне говорит: «Вот есть опасение, что между российскими военнослужащими и крымскими татарами может возникнуть конфликт, кровопролитие, мы бы хотели этого избежать». Самое интересное то, что в тот же самый день он говорил, что никаких военнослужащих России в Крыму нет», - рассказал Джемилев.