В ночь с субботы на воскресенье, 12 февраля, в Каменском Днепропетровской области Сергею Гузю, главному редактору сайта 5692.com.ua и газеты «Город 5692», во дворе дома неизвестные подожгли автомобиль «Таврия». Первыми пожар заметили соседи, они же и помогли его тушить. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила следы умышленного поджога автомобиля.

«Я не сомневаюсь, что автомобиль сожгли из-за нашей честной и профессиональной работы. Некоторым влиятельным людям в городе не нравилось то, как мы освещаем события в Каменском (Днепродзержинске), - заявил в комментарии Сергей Гузь. – В последние недели на редакцию оказывалось давление, чтобы не допустить выхода новой газеты «Город 5692», остановить расследования, которые проводит редакция. Несколько дней назад у меня интересовались, не случилось ли чего с моим автомобилем? Думаю, что и наши последние публикации о том, как с помощью манипуляций пытаются отозвать из горсовета некоторых депутатов – также не всем понравились. Фамилии тех, кого я подозреваю, назову чуть позже, пусть пока следователи поработают».

Поджог произошел в районе 4 часов утра. Автомобиль загорелся сразу в нескольких местах. Судя по следам, неизвестный (или неизвестные) бросили на багажник пластиковую бутылку с зажигательной смесью, а уже оттуда огонь стал распространяться по всему автомобилю. И если бы не помощь соседей, «Таврия» бы полностью сгорела, сообщает 5692.com.ua.

«В нашем доме всегда было спокойно, никаких конфликтов, поэтому и я, и многие соседи не боялись оставлять автомобиль на ночь прямо во дворе, никогда никаких происшествий не было. Так что это не хулиганство, а умышленный поджег. Хорошо, что пожар вовремя заметили, и соседи успели отогнать стоящие рядом авто, потушить «Таврию», - рассказывает Сергей. – Я уже больше 20 лет работаю журналистом, всякое бывало, в том числе и угрозы. Но мы всегда были открыты для наших читателей и героев публикаций, давали возможность высказать свою точку зрения. Видимо, сейчас мы затронули интересы тех, кто не хочет публично отвечать за свои дела, и готовы прибегнуть к криминальным методам запугивания».

По факту поджога начато расследование.