Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красногоровка на мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 «Град», танков и 120 мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенной Минскоми договоренностями оружия», - заявили в штабе.

На донецком направлении обстреляны позиции в районе населенного пункта Авдеевка с применением минометов 120 и 82 мм калибра.