За 14 месяцев работы Национального антикоррупционного бюро детективы ведомства вернули в бюджет страны около 115 млн гривен, похищенных злоумышленниками в результате коррупционных действий, а также обнаружили в различных схемах почти 83 млрд убытков государству. Об этом на пресс-конференции сообщил директор бюро Артем Сытник.

«На стадии досудебного расследования государству возвращено более 115 млн грн; это то, что мы смогли вернуть «добровольно», так как, напомню, главные основания для возвращения средств в бюджет или на счета государственных предприятий или других предприятий, которые пострадали от коррупционных действий, - это приговоры судов», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Также, со слов директора бюро, детективы НАБУ разоблачили схемы и не допустили разворовывания государственных средств на сумму более 500 млн гривен.

Подотчетное Сытнику антикоррупционное ведомство обнаружило в различных расследуемых эпизодах убытков государству на сумму почти 83 млрд грн.

Кроме того, по производствам НАБУ арестовано около 600 млн грн и $80 млн средств, корпоративные права, «огромный» объем движимого и недвижимого имущества, земли и предметов роскоши.

«Предварительная сумма арестованного имущества насчитывает почти четыре миллиарда гривен», - подытожил Сытник.