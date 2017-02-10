Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина и Турция в ближайшее время планируют заключить соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам», - заявил Климкин, сообщает УНИАН.

«Мы договорились об этом. Нам осталось доработать технические детали. Мы очень надеемся, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время», - добавил он.

Напомним, в июне 2016 года Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан Украины до 90 дней.