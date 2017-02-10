За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 61 обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Шаров Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяному.

На мариупольском направлении из минометов - Водяное и Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединское, Водяное. Наших защитников в районе Широкино обстреливала БМП противника.