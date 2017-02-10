также в разделеОбщество
Зубко назвал цель наступления НВФ на Авдеевку 173
Украина снова проведет ракетные стрельбы возле Крыма 22
Насалик не исключает восстания шахтеров из-за блокады Донбасса 81
Кузьмин: Шеремета убили, что бы отвлечь внимание общественности от убийства Бузины 16
В Авдеевке восстановлены окна и крыши в половине поврежденных домов 24
СМИ: На похороны «Гиви» сгоняют людей 118
США: Россия готовила масштабное наступление под Авдеевкой 187
СБУ задержала в Днипре прокурора-взяточника 20
В двух областях Украины частично ограничено движение 22
Убийство «Гиви» связали с уничтожением малайзийского Boeing над Донбассом 144
Обвиняемого в убийстве патрульных в Днипре будут судить присяжные 25
Бойцы АТО сбили вражеский беспилотник 62
Ефремов показал журналистам свой тюремный «пентхауз» 151
9 февраля. Картина дня 77
На ярмарке в Минске россиян заставили убрать книги о «Гиви» и «Мотороле» 135
Кульбида: Последствия взрыва на АЭС во Франции на Украину не повлияют 90
Литва упростила трудоустройство для иностранцев. Ждет украинцев 52
Суд взял под стражу подозреваемых в хищении средств «Энергоатома» 34

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 61 обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Шаров Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяному.

На мариупольском направлении из минометов - Водяное и Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединское, Водяное. Наших защитников в районе Широкино обстреливала БМП противника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Ботинки зимние