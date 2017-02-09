Генштаб армии Турции сообщил о гибели трех своих военнослужащих из-за авиаудара российских воздушно-космических сил в Сирии, сообщает ВВС.
По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранение в результате того же инцидента.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим во время разговора по телефону, который состоялся в четверг.
Путин сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности координации при нанесении ударов по боевикам «Исламского государства».
Путина и Эрдоган договорились провести совместное расследование инцидента, а также «условились о наращивании координации по военной линии в ходе операции в Сирии против ИГ и других экстремистских организаций», сообщает Кремль.
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