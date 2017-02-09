Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил выговор старшему следователю ГПУ Алексею Алфимову, который украл талоны на горючее во время обыска, и предостережение о прекращении неэтичного поведения прокурору Сергею Стороженко, который забыл указать в декларации за 2015 год собственные фирмы.

Такие результаты служебных расследований в отношении обоих сотрудников правоохранительного органа сообщила ГПУ в ответ на запросы Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Так, выговором генпрокурор наказал старшего следователя Алфимова, который во время проведения обыска у черкасского чиновника украл талоны на горючее.

В ГПУ признали, что Алфимов «совершил проступок, порочащий работника прокуратуры». Относительно следователя провели служебное расследование, в результате которого Алфимов продолжил работу в органах прокуратуры и сохранил должность.

«По заключению служебного расследования указанный факт нашел свое подтверждение, в связи с чем генеральным прокурором Украины приказом от 28.10.2016 №10-дц Алфимова привлекли к дисциплинарной ответственности – объявлен выговор», - говорится в ответе первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука.

В ЦПК напомнили, в сентябре прошлого года Алфимов во время проведения обыска у председателя одного из сельсоветов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки, завладел имуществом сельского совета, а именно – талонами на 330 литров бензина марки А-92. Эти талоны прокурор в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи.

По данному факту Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство.

По информации Генпрокуратуры, дело вскоре передадут в суд. Алфимову грозит ограничение свободы сроком до 5 лет с запретом 3 года занимать определенные должности на госслужбе.

В отношении прокурора Стороженко также была проведена служебная проверка и в результате «применено предостережение о прекращении неэтичного поведения с предупреждением о возможности применения дисциплинарного взыскания».

«Согласно заключению служебного расследования от 07.11.2016, установлено нарушение Стороженко требований кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры при декларировании имущества, выразившегося в необоснованном неотражении в декларациях об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за 2013-2015 годы вклада в уставный капитал ООО «Фирма Джун» и ООО «Фабула-центр», а также в неэтичном поведении по отношению к представителям средств массовой информации», - говорится в ответе ГПУ за подписью заместителя начальника управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Д. Миськива.