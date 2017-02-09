В сессионном зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Лещенко и Иваном Мельничуком.
Изначально сообщалось, что на Лещенко накинулся Олег Барна, но, по словам пострадавшего, это сделал Мельничук, сообщает 112 Украина.
Барна в кулуарах пояснил, что он исполнял роль миротворца. «Он подал информацию, будто я не хожу на заседания комитета по противодействию коррупции, якобы по указанию с Банковой, куда нас вызвали. Я его (Лещенко. - Ред.) не наказывал, я был исключительно миротворцем», - сказал он.
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