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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов выступать с трибуны парламента на украинском языке.

Во время рассмотрения одного из вопросов на трибуну вышла депутат от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская, которая начала свое выступление на русском языке. Парубий призвал ее выступать на государственном языке. Королевская согласилась, но попросила применять такой подход ко всем депутатам, сообщает УНИАН.

Позже с трибуны начал выступать депутат от «ОБ» Александр Долженков. Свое выступление он вел сначала на украинском языке, но затем перешел на русский, указав, что согласно закону, выступающий может говорить «на том языке, на каком он общается с избирателями».

После этого в зале поднялся шум. Парубий призвал не создавать конфликтную атмосферу там, где ее нет». «Есть Конституция Украины, где определено, что государственным языком является украинский язык. Единственный государственный язык. Не делайте конфликта там, где его нет», - сказал председатель ВР.

Спикер отметил, что нельзя представить, чтобы в парламенте любой европейской страны, «при всем уважении ко всем национальным меньшинствам, выступали не на государственном языке». Парубий добавил, что если кому-то из депутатов нужен перевод, то об этом необходимо  заранее сообщать, и его обеспечат.

Позже спикер парламента сказал, «что по состоянию на сегодня нет механизма, чтобы обеспечивать такой перевод». Он считает, что необходимо проконсультироваться, как действовать в таких ситуациях.

 
ForUm

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