Верховная Рада поддержала вопрос о предоставлении господдержки детям, проживающим на линии соприкосновения в зоне АТО, для получения ими профессионально-технического и высшего образования.

За принятие данного законопроекта №5089 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, постоянно проживающих в зоне проведения антитеррористической операции в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения» проголосовали 269 народных депутатов, передает корреспондент ForUm’а.

«Законопроект разработан с целью усиления государственных гарантий получения образования для детей, которые в настоящее время проживают в зоне проведения антитеррористической операции, между территориями, контролируемыми властями Украины и территориями, которые временно не подконтрольны украинской власти», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Указывается, что их поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает комплекс мероприятий. В частности, согласно тексту пояснительной записки, это может быть полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях и др.

«Ряд таких мероприятий и условия их предоставления будет определять Кабинет Министров Украины», - отмечается в тексте.

Согласно статистике, сейчас в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, на территории Донецкой области проживает примерно 22 тыс., а Луганской области – примерно 25,5 тыс. детей в возрасте от рождения до 17 лет.