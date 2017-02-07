Украина не собирается выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов Минских соглашений. Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Так он отреагировал на заявление координатора системы ООН в Украине Нила Уокера, который отметил, что в организации очень обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат для жителей ОРДЛО и переселенцев.

«Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел», - отметил Рева.

«Говорил с западными послами, в частности с послом США Мари Йованович, задал простой вопрос: как видите механизм выплаты на неподконтрольной территории? Она сказала: у меня нет готового рецепта. Пусть занимаются своей работой и разводят стороны конфликта - обеспечивают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обмениваются удерживаемыми лицами и все, что связано с мирным процессом. Пусть едут в Москву к Путину и выставляют претензии, что идут боевые действия», - сказал министр.

Он подчеркнул, что восстановление соцвыплат - это 8-й пункт Минских соглашений (речь идет о «Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей» от 12 февраля 2015 года. - Ред.).

«Когда Украина требует выполнения пункта 11 – перекрытия границы, чтобы перестало поступать вооружение и боевики, нам говорят: нет-нет-нет, сначала надо десять выполнить. Так вот, я им отвечаю: восьмой пункт будет выполняться тогда, когда будут выполнены первые семь», - подытожил Рева.