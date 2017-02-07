также в разделеПолитика
Путин пожаловался Меркель на украинскую власть 7
В Раде требуют вызвать посла Германии в МИД за слова о выборах на Донбассе 24
Парубий – нардепам-прогульщикам: Сдавайте мандаты и занимайтесь своим бизнесом 25
ГПУ пришла с обыском к Мосийчуку 60
Посол Германии: Выборы на Донбассе могут состояться в присутствии войск РФ 201
Парубий открыл шестую сессию ВР 29
Могерини: ЕС планирует усилить поддержку Украины 37
Тука не видит необходимости вводить военное положение 117
Трамп: Мы не знаем точно, что происходит на Донбассе 304
Климкин не исключает введения военного положения 132
В Генпрокуратуре РФ пояснили, почему не хотят задержать Януковича 94
В Германии уверены, что ответственность за конфликт на Донбассе лежит на РФ 47
У Путина переживут, если Трамп сначала встретится с Порошенко 130
Защита Януковича подаст на Украину в ЕСПЧ 27
Медведчук: «Правый сектор» и «Азов» избивают сторонников выполнения Минских соглашений 251
Качиньский – Порошенко: В ЕС с Бандерой не войдете 141
В БПП допускают введение военного положения из-за обострения на Донбассе 88
КИУ: Глава Харьковской ОГА Светличная возглавила «рейтинг губернаторов» 49

Украина не собирается выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов Минских соглашений. Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Так он отреагировал на заявление координатора системы ООН в Украине Нила Уокера, который отметил, что в организации очень обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат для жителей ОРДЛО и переселенцев.

«Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел», - отметил Рева.

«Говорил с западными послами, в частности с послом США Мари Йованович, задал простой вопрос: как видите механизм выплаты на неподконтрольной территории? Она сказала: у меня нет готового рецепта. Пусть занимаются своей работой и разводят стороны конфликта - обеспечивают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обмениваются удерживаемыми лицами и все, что связано с мирным процессом. Пусть едут в Москву к Путину и выставляют претензии, что идут боевые действия», - сказал министр.

Он подчеркнул, что восстановление соцвыплат - это 8-й пункт Минских соглашений (речь идет о «Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей» от 12 февраля 2015 года. - Ред.).

«Когда Украина требует выполнения пункта 11 – перекрытия границы, чтобы перестало поступать вооружение и боевики, нам говорят: нет-нет-нет, сначала надо десять выполнить. Так вот, я им отвечаю: восьмой пункт будет выполняться тогда, когда будут выполнены первые семь», - подытожил Рева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги
Ботинки зимние