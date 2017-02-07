Президент РФ Владимир Путин в рамках проверки привел в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы. Об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил», - сказал Шойгу.

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», - добавил Шойгу, сообщает УНИАН.

Он приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.



