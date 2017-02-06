В понедельник, 6 февраля, следователями столичной прокуратуры разоблачили на получении 40 тыс. неправомерной выгоды чиновницу отдела Департамента земельных ресурсов КГГА, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что указанные денежные средства последняя получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленнице готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.