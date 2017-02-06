Подозреваемому в уголовном производстве по факту обрушения дома на ул. Богдана Хмельницкого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе киевской прокуратуры, такое решение в понедельник, 6 февраля, принял Голосеевский райсуд Киева.

Согласно постановлению, подозреваемому запрещено покидать свое жилье в ночное время – с 22:00 до 06:00. Кроме того, суд возложил на 50-летнего подозреваемого другие процессуальные обязанности.

Мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее гибель людей) и ч. 2 ст. 298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК Украины.

Как сообщалось, прокуратура Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту обрушения дома №12-14 по ул. Б. Хмельницкого, сообщила о подозрении 50-летнему мужчине, который в отсутствие разрешительной и проектно-сметной документации приказал рабочим осуществить в указанном здании незаконные строительные работы. В результате 25 февраля 2016 года произошло разрушение дома, под завалами которого погибли два человека.