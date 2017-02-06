В Киеве в школе-интернате им. Лысенко произошло массовое отравление детей, сообщает 112 Украина.

По данным телеканала, на самочувствие ученики начали жаловаться еще в субботу, 4 февраля, тогда же и началась госпитализация. Медики подозревают, что у детей кишечная инфекция.

Как отметил начальник ГУ Госпотребслужбы Олег Рубан, сейчас в учебном заведении проведены все мероприятия по локализации вспышки заболевания.

«Вчера госпитализирован один ребенок. Относительно возможных механизмов передачи ситуация выясняется. После результатов исследований, дети и персонал будут допущены к обучению», - отметил он.