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Всемирный боксерский совет (WBC) исключил россиянина Александра Поветкина из рейтинга организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Допинг-проба «А» Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

В четверг было объявлено, что допинг-проба «Б» также дала положительный результат на остарин.

  
ForUm

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