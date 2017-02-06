За минувшие сутки зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных сил Украины членами незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, пятеро военнослужащих ранены, один травмирован.

На мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреляно Бердянское, Лебединский и Талаковка, из минометов – Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединский, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

На луганском направлении НВФ из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтом огонь вели снайперы противника.

На донецком направлении НВФ из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельском вел огонь снайпер, а по Луганском – БМП противника.