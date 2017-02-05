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В связи с резким ухудшением погодных условий – дождь при минусовой температуре воздуха, гололедица – вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укравтодора.

Так, в Винницкой области действует ограничение для движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 06:00 3 февраля.

В Хмельницкой области принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения с 05:00 3 февраля 2017

О возобновлении движения ГосЧС обещает сообщить дополнительно.

На Закарпатье в связи с повышением температуры воздуха и дождя произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в селе Пасека Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов органы местной власти осуществляют мероприятия по обустройству заграждений мешков с песком на указанной дороге, из-за чего, с 21:30 2 февраля 2017 движение по дороге Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта.

Объезд осуществляется по а/д М-06, которая проходит параллельно.

В Житомирской области движение автобусов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения начиная с 13:30 4 февраля возобновлено.
 
ForUm

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