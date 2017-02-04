Начальник управления так называемой народной милиции «ЛНР» Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске, сообщает Луганский информационный центр.

Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный.

«4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления народной милиции «ЛНР» полковник Анащенко О. В.», - говорится в сообщении.

Во взорванном автомобиле кроме Анащенко находился еще один человек, он также погиб.