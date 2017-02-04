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Обстрел членами НВФ поселка Сартана привел к обесточиванию нескольких улиц, также без электроснабжения остается село Талаковка.

Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Установлено, что в указанное время состоялся артобстрел Сартаны из «БМ-21 Град», разорвались около 40 снарядов», - рассказал он.

По словам Аброськина, во время подворового обхода утром 4 февраля установлены повреждения жилых домов. Также произошли попадания в электрическую подстанцию, в результате чего обесточены улицы: Северная, Крайняя, Генерала Куркчи, Шмидта, Пушкина, Папанина, Воинов Освободителей, Городня.

«Без света остается с. Талаковка. Пострадавших нет», - добавил Аброськин.
ForUm

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