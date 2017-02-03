В Киеве на проспекте Победы столкнулись 11 автомобилей.
Как сообщают «Стражи Эспрессо», водители рассказывают противоположные версии о причинах ДТП, поэтому пока не ясно, кто стал виновником столкновения.
Две машины после столкновения отбросило на тротуар. К счастью, в это время прохожих не было.
«Скорая» госпитализировала пассажира Chevrolet и пассажирка Seat Leon. Пассажиры были не пристегнуты и ударились головами о лобовое стекло.
На месте работает следственно-оперативная группа. В результате аварии в сторону центра образовалась огромная пробка.
В то же время спикер управления Национальной полиции в столице Оксана Блищик сообщила, что на проспекте столкнулись 11 авто. «На проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей. Информации о тяжелых травмированных нет», - написала она на своей странице в Facebook.
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