Вчера, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия, гранатометов и минометов 6 раз обстреляли позиции контрольного поста и КПВВ «Марьинка», где несут службу пограничники, сообщает пресс-служба Госдуарственой пограничной службы.

«По контрольному посту огонь террористы открывали из стрелкового оружия. Также поблизости блокпоста разорвалось около 10 гранат. Обстрел КПВВ «Марьинка» был осуществлен из миномета и крупнокалиберного оружия. В результате обстрела контрольного пункта повреждены два модуля, где пограничники осуществляют пропускные операции», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что во всех случаях обстрелы осуществлялись со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории.

Также отмечается, что во время обстрелов граждане и транспортные средства в контрольном посту и КПВВ «Марьинка» ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.