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Вооруженные силы Украины не ведут артиллерийский огонь по оккупированному Донецку, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы проведенных украинскими войсками обстрелах города Донецк пресс-центр штаба АТО заявляет следующее. Указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией. Вооруженные Силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам», – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что распространение таких слухов имеет только одну цель –  вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным силам Украины. «Просим пользователей интернета осторожно относиться к информации, которая носит ярко провокационный характер», – сказано в сообщении.

Напомним, вечером 2 февраля СМИ сообщили, что в Донецке произошел мощный взрыв. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов НВФ.
ForUm

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