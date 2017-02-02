Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал инфографику правозащитной организации Freedom House, где Крым не включен в территорию Украины.



«Забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», – написал министр в Тwitter.

1/2 Забрати Крим від України-це те ж,що забрати Freedom у House.В епоху змін треба міняти методологію,а не міжнародне право #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017 г.





Климкин отметил, что обсудит эту ситуацию с руководством Freedom House во время визита в США.

Международная неправительственная организация Freedom House в докладе «Свобода в мире – 2017» оценила ситуацию в Крыму как таковую, при которой отсутствует свобода. В связи с этим территория РФ и оккупированной Автономной Республики Крым были на карте отмечены одним цветом.

Вместе с тем на сопровождающей доклад карте территория Крыма выделена отдельно, а в самом тексте доклада есть упоминания о том, что территория полуострова является оккупированной.