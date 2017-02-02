также в разделеОбщество
2 февраля. Картина дня 18
Пассажирам украинских поездов обещают новое постельное белье и матрасы 19
Помощник нардепа требовал у бизнесмена $10 тысяч взятки 22
Минюст выставил на продажу Лукьяновское и Львовское СИЗО 22
СБУ: Пограничник пытался смыть взятку в унитаз 37
Мэр Луцка госпитализирован 28
Крымчанин рассказал ГПУ, как корректировал обстрелы Авдеевки 68
Экс-прокурора Крыма подозревают в госизмене 32
Бальчун не собирается отказываться от своих концертов 24
Совбез ООН собирается на заседание из-за Авдеевки 178
В Минобороны объяснили важность Авдеевки для НВФ 54
На КПВВ задержали бывшего члена НВФ, который ехал за пенсией 89
Заседание по делу 2 мая перенесли: судьи не пришли 32
Путин назначил нового прокурора Крыма 62
Жебривский рассчитывает, что ЛЭП в Авдеевке починят завтра 26
В Украине за коммуналку платят только те, кто оформил субсидию 72
Во время обысков в Олевске изъяли полтонны янтаря и оружие 46
СБУ задержала члена НВФ, планировавшего теракты на Харьковщине 37

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал инфографику правозащитной организации Freedom House, где Крым не включен в территорию Украины.

«Забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», – написал министр в Тwitter.  

 


 

Климкин отметил, что обсудит эту ситуацию с руководством Freedom House во время визита в США.

Международная неправительственная организация Freedom House в докладе «Свобода в мире – 2017» оценила ситуацию в Крыму как таковую, при которой отсутствует свобода. В связи с этим территория РФ и оккупированной Автономной Республики Крым были на карте отмечены одним цветом.

Вместе с тем на сопровождающей доклад карте территория Крыма выделена отдельно, а в самом тексте доклада есть упоминания о том, что территория полуострова является оккупированной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Ботинки зимние