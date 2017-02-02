Сегодня, в День сурка, на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары сурок Тимка предсказал, когда наступит весна, сообщает Городской дозор.

«Весна в Украине наступит через шесть недель и будет теплой», - отмечает издание.

Как известно, в День сурка определяют продолжительность весны по поведению специально «назначенного» сурка. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.