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Международный уголовный суд ООН в Гааге проведет общественные слушания по иску Украины против России с 6 по 9 марта. Об этом сообщает Лига.net, ссылаясь на информацию, размещенную  на сайте МУС.

Отмечается, что украинская сторона выступит 6 и 8 марта, а российская – 7 и 9.

В иске Украина просит обязать РФ полностью возместить ущерб, причиненный терактами, которые были осуществлены при поддержке РФ. Это сбитый рейс MH17 Малайзийских авиалиний, обстрелы мирных жителей в Волновахе и Мариуполе, обстрел мирных жителей в Краматорске и теракт в Харькове и другие.

В иске также есть требование к России немедленно и безоговорочно прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, ведущих в Украине террористическую деятельность, и приложить усилия для гарантированного вывода из Украины вооружения этих формирований.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

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