Полиция устанавливает злоумышленников, совершивших покушение на жизнь предпринимателя в Николаеве.

По данным облполиции, сообщение о том, что у дома №138 по ул. Потемкинской происходит стрельба, поступило сегодня около 09:00.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия.

С телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений головы пострадавший был доставлен в больницу.

На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направлены на экспертизу.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины (Законченные покушение на совершение умышленного убийства), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Устанавливаются лица, причастные к совершению покушения на жизнь гражданина, и свидетели преступления.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь в раскрытии преступления, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.