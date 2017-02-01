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Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске сегодня, 1 февраля, в 15:00.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции 31 января не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России.

«Украинская сторона обговорила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК», – написала Олефир в Facebook.
ForUm

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