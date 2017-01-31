Прокуратура Киева начала досудебное расследование в отношении сотрудников управления патрульной полиции по факту причинения телесных повреждений гражданину, который пытался зафиксировать на мобильный телефон незаконные, по его мнению, действия правоохранителей.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сведения о данном факте внесены в Едрей по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Видео с записью инцидента будет приобщено к материалам уголовного производства.

Досудебное расследование будет проводить следственный отдел прокуратуры Киева.