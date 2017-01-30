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Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент Германии признать Голодомор актом геноцида против украинского народа. Об этом он сказал во время встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, сообщает пресс-служба Главы государства.

Также Порошенко сообщил об обострении ситуации на Донбассе и продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Ламмерта в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительного непризнания аннексии Россией Крыма.

Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.

Глава Украинского государства и президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления Украинской безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко и Ламмерт также отметили важность проведения «Дня реформ в Украине» весной этого года в Бундестаге, что станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ и бизнес- и инвестиционных возможностей в Украине.
ForUm

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