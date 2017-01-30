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В воскресенье, 29 января, в Киеве застрелился сотрудник Службы безопасности Украины.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Дело сначала вела киевская прокуратура, но затем его передали военной. Самоубийство на бытовой почве, оно не связано с его профессиональной деятельностью», - заявила она, сообщает «Украинская правда».

Ранее Espreso.tv сообщило, что на улице Василенко в воскресенье около 17 часов сотрудник СБУ покончил жизнь самоубийством. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

По информации СМИ, погибший был прапорщиком охраны.
ForUm

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