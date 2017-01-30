также в разделеМир
Трамп еще не определился с отменой санкций против РФ 10
Лига арабских государств призвала Трампа пересмотреть позицию по мигрантам 21
Парижанка завоевала корону «Мисс Вселенной» 41
Число погибших в канадской мечети возросло до 6 18
Названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США 37
В Белом доме и Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили Трамп и Путин 243
В Беларуси умер артист Александр Тиханович 414
Калифорния решила податься в сепаратисты 174
Турция угрожает отказаться от размещения у себя мигрантов 53
Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США 57
Трамп: Говорить об отмене санкций против России пока рано 72
В мексиканских соцсетях началась кампания против американских товаров 42
Назван самый популярный город среди туристов 195
Олланд считает администрацию Трампа вызовом для Европы 66
Трамп назвал Мадонну отвратительной 114
У Трампа подтвердили, что обсуждают снятие санкций с РФ 121
Европарламент проголосует за безвиз для Грузии 2 февраля 59
В США сообщили детали о вероятном указе Трампа по санкциям против РФ 159

По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции. Об этом журналистам сообщил президент мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, Мохамед Янги.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом, сообщает Би-би-си.

Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших. Представитель полиции сообщил, что пострадавших много и есть убитые.

В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция сообщила в «Твиттере», что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы. На данный момент арестованы два человека.

Один из очевидцев ранее сообщил, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает возможности того, что третьему нападавшему удалось скрыться.

На данный момент мотивы нападавших неизвестны.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с «квебекским именем», у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

«Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал в «Твиттере» премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку «варварским насилием» и выразил солидарность семьям погибших.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги
Ботинки зимние