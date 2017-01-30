По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции. Об этом журналистам сообщил президент мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, Мохамед Янги.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом, сообщает Би-би-си.

Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших. Представитель полиции сообщил, что пострадавших много и есть убитые.

В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция сообщила в «Твиттере», что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы. На данный момент арестованы два человека.

Один из очевидцев ранее сообщил, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает возможности того, что третьему нападавшему удалось скрыться.

На данный момент мотивы нападавших неизвестны.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с «квебекским именем», у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

«Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал в «Твиттере» премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку «варварским насилием» и выразил солидарность семьям погибших.