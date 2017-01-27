26 января Печерский райсуд Киева снял арест с денежных средств, которые были на счету ГП «Укрмедпроектбуд», предназначенных для строительства «Охматдета». Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«ГПУ расследует дело о нецелевом использовании в 2015 году 60 млн средств руководством ГП «Укрмедпроектбуд» при строительстве «Охматдет». Вчера по предложению ГПУ арест этих средств судом был отменен», - написал он.

Сегодня, по его словам, под контролем НБУ казначейство перечислило эти средства Минздраву.