Вчера, 26 января, в столичных аэропортах сотрудники Государственной пограничной службы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили 6 граждан России, среди которых находились возможные военные РФ и лица, имеющие связи с НВФ, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, в аэропорту «Борисполь» при оформлении рейса, прибывшего из Минска, были обнаружены 5 граждан России. Все мужчины прибыли в Украину впервые. В ходе дополнительного контроля у каждого из россиян нашли одинаковую сумму средств в размере по 100 тыс. рублей РФ в одинаковых конвертах. У некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. При этом все пятеро отметили отдых, как цель своего пребывания на территории нашего государства. Во время общения ответы мужчин были характерными именно для военных или четко проинструктированных лиц.

Кроме того, у одного из россиян пограничники совместно с СБУ обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат. Также установлено, что некоторые из них, возможно, причастны к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере.

Сейчас гражданам РФ отказано в пересечении государственной границы. Продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия.

Еще одного гражданина России пограничники совместно с СБУ разоблачили в аэропорту «Киев». Он также прилетел в Украину рейсом из Минска. Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных, поскольку в отношении него действовало поручение от правоохранительных органов. Далее во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, ведь в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того был награжден медалью «За возвращение Крыма» лично министром обороны РФ.

Данному гражданину России было отказано в пропуске через государственную границу.