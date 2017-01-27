Председательствующий в Червонозаводском райсуде Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы судья Виктор Ежов взял самоотвод.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

«Вначале на суде, где планировали продолжить рассмотрение видеодоказательств по делу Штепы, представители гособвинения заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, так как гособвинению стало известно о зарегистрированном в отношении него по материалам СБУ уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации)», - отметила Дубовик.

По ее словам, после сообщения о начатом расследовании, Ежов заявил самоотвод: «Суд объявил 20-минутный перерыв, и Ежов ушел писать заявление о самоотводе».

«Отвод и самоотвод удовлетворены. Материалы производства направлены в канцелярию. Ждем нового назначения», - добавила Дубовик.

По данным агентства, судья Виктор Ежов переведен в Харьков из Макеевки в апреле 2015-го года в связи с проведением АТО.

Первым судьей по делу Штепы был Денис Чудовский, но 30 января 2016 года Президент Петр Порошенко подписал указ об его увольнении за противоправные решения в отношении харьковских активистов, задержанных под Академией внутренних войск в феврале 2014 года за протест против выезда курсантов на Майдан в Киев.

Судья Ирина Прошутя – член коллегии судей по делу Штепы – 29 сентября 2016 года уволена решением ВР за противоправные решения в отношении евромайдановцев.

7 декабря 2016 года Червонозаводский райсуд Харькова по делу Нели Штепы продлил ее арест еще на два месяца: до 3 февраля 2017 года.

29 февраля на подготовительном заседании суда по рассмотрению заново дела Штепы в связи с заменой ряда судей, обвиняемая потребовала допросить более сорока свидетелей, начиная с Президента Петра Порошенко, в чем суд ей отказал.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.