Платежный баланс Украины в 2016 году, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 0,9 млрд долл. против профицита за 2015 год в размере 849 млн долл.

Как говорится в информационных материалах НБУ розданных журналистам в ходе пресс-конференции, регулятор прогнозирует профицит платежного баланса в 2017 году на уровне 1,1 млрд долл., в 2018 году – на уровне 4 млрд долл., сообщает УНИАН.

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева рост спроса на импортную продукцию был ключевым фактором расширения дефицита текущего счета в 2016 году и этот фактор будет оказывать давление на текущий счет в 2017 году.

По ее словам, дефицит текущего счета в 2016 году достиг 3,4 млрд долл. США, в сравнении с предыдущим прогнозом НБУ на уровне 2,5 млрд долл. «Ожидается, что эти факторы будут действовать и в дальнейшем. НБУ пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 год до 3,5 млрд с 2,9 млрд долл.», - сказала она.