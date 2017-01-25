Россия стремится подорвать доверие и разъединить Европейский Союз. Об этом в интервью финским СМИ заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

Он отметил, что страны Евросоюза имеют преимущества от членства в этом объединении и только Россия стремится разъединить ЕС.

«Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция испытывает пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже, несмотря на «брексит». Также Финляндия (ощущает. - Ред.). А Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства», - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС. «Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза», - отметил он.

Президент подчеркнул, что финский народ понимает, что происходит в Украине из-за войны, ведь они пережили Зимнюю войну. «Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в отношении России. Несмотря на то, что российская армия значительно мощнее, мы можем защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим объясняется популярность фигуры Маннергейма среди нас», - подытожил Порошенко.