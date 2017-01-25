Сегодня, 25 января, правительство одобрило новый порядок ведения Реестра по возмещению НДС, разработанный Министерством финансов с целью облегчения ведения бизнеса в Украине и уменьшения коррупции, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, принятый проект делает механизм возмещения НДС прозрачным и своевременным и устанавливает равные условия для всех налогоплательщиков.

«ГФС вела два реестра возмещения НДС. Возмещение НДС осуществлялось на основании выводов, которые ГФС передавала Госказначейству. Задержание либо не направление ГФС выводов в Казначейство относительно правомерности возмещения НДС, без которого возмещение невозможно, давало ГФС возможность манипулировать суммами, заявленными к возмещению», – говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что выборочный непрозрачный процесс возмещения НДС создавал значительные возможности для коррупции в этой сфере, и поэтому является одной из главных причин для нареканий бизнеса.

«С целью обеспечения прозрачности возмещения НДС с 10 января 2017 года сформирован Единый публичный реестр заявлений. Кроме того, Минфин разработал и согласовал ГДФС и Госказначейством порядок ведения реестра», – отметили в министерстве.

По данным Минина, новый порядок ведения реестра по возмещению НДС, в частности, предусматривает следующие положения:

∙ формирование и ведение реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения осуществляется на основании баз данных ГФС и Казначейства;

∙ определение четких данных, которые относятся к такому реестру;

∙ автоматическое внесение заявлений в реестр, что осуществляется в течение операционного дня в хронологическом порядке поступления таких заявлений;

∙ Казначейство проводит бюджетное возмещение НДС на основании данных реестра;

∙ публикация реестра на официальном сайте Минфина.

В министерстве подчеркнули, что, во-первых, это поможет уменьшить коррупцию при возмещении НДС. Во-вторых, будут установлены равные условия для всех налогоплательщиков, что в свою очередь улучшит условия для ведения бизнеса в нашей стране. Кроме того, новый механизм позволит осуществлять возмещение НДС вовремя и прозрачно.