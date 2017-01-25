Музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

Об этом сообщила министр культуры аннексированного полуострова Арина Новосельская, сообщает ТАСС.

«Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение», - заявила она.

Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил, что музеи Крыма подали в суд Амстердама заявление о том, что они намерены оспорить ранее принятое им решение.

По словам Новосельской, «то, что было на прошлом суде, противоречит морали и музейной этике».

«Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину», - сказала она.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.