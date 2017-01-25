Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выявил признаки уголовных преступлений в отчетах за третий квартал 2016 года 12 политических партий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Так, по ее информации, нарушения были выявлены у следующих партий:

Политическая партия «Наш край»: в результате сопоставления и сверки сведений, указанных в отчете информации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, партией зарегистрированы 54 местных организации по Украине и только 25 партячеек отражены в отчете;

ООО «Народный рух Украины»: в отчете партии не указаны сведения о транспортном средстве, которое находится в праве собственности партии согласно информации, полученной от Главного сервисного центра МВД Украины;

«Аграрный партия Украины»: зафиксировано умышленное внесение взноса в поддержку политической партии от имени юридического лица, не имеющего на то права и умышленное получение взноса в пользу партии от лица, которое не имеет права осуществлять такой взнос;

«Новая политика»: в отчете есть недостоверность представленной информации о количестве зарегистрированных местных ячеек партии - указаны 24 партячейки, еще 28 партийных организаций городского и районного уровней, о наличии которых свидетельствует ЕГР, остались вне партийного отчета;

«Партия сильной власти»: в отчете партии указано о наличии 13 местных партячеек, информация же из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований свидетельствует о наличии в партии еще Луганской и Львовской областных партийных организаций;

«Собственная сила»: в отчете партия не указала две местных организации - черновицкую и черниговскую областные партийные организации, являющиеся юридическими лицами в соответствии с Единым госреестром;

«Политическое объединение «Пряма дія»: партия отчиталась о 2-х местных партийных организациях, не указав о существовании еще 20 местных ячеек областного, городского и районного уровней, которые являются юридическими лицами в соответствии с ЕГР;

«Самоврядна Українська держава»: партия информирует о 20 местных ячейках различного уровня, в то время как в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указывается информация еще о 5 партийных ячейках областного значения в Виннице, Луганске, Николаеве, Харькове и в Ивано-Франковске;

«Партия вольных демократов»: в отчете партии сообщается о 18 местных организациях с юридическим статусом, в то же время в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований зарегистрировано еще 6 местных ячеек городского и районного уровней, о которых в отчете отсутствует какая-либо информация;

«Коммунистическая партия Украины»: в отчете партии не представлена ​​информация о 64 объектах имущества, принадлежащих центральному офису партии и ее Полтавской областной ячейке (земельный участок, недвижимость (квартиры, дома, помещения в домах) и два авто 2004 года выпуска) в соответствии с Государственным реестром прав на недвижимое имущество и реестром прав собственности на недвижимое имущество, государственный реестр ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и базы данных Единого государственного реестра МВД;

«Зеленые»: партией зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 29 местных ячеек, в отчете сообщается о 23 организациях с юрстатусом, подано же только 12 отчетов имущественного характера;

«ВО «Свобода»: согласно отчету, объединение насчитывает 514 местных организаций и еще 49 партячеек с юридическим статусом, отчеты по которым не были представлены в результате их расположения на оккупированных территориях (17 парторганизаций) и при отсутствии сведений по ним в Центральном аппарате партии. Вместе с тем, согласно выписке из ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, «Свободой» зарегистрировано 577 местных ячеек партии.

Корчак подчеркнула, что соответствующие материалы были отправлены в Национальную полицию, которая, согласно действующему законодательству, должна реагировать на эти правонарушения.