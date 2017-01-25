Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции». Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала международная неправительственная организация Transparency International (TI) на своем сайте.

Согласно сообщению TI в мире растет уровень коррупции. «Результаты этого года еще больше подтвердили связь между коррупцией и неравенством, которые подпитывают друг друга, чтобы создать порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, и неравномерное распределение богатства», - говорится в сообщении организации.

Следовательно, из 176 стран в списке Transparency International, 131 место, кроме Украины, заняла также Россия, Казахстан, Иран и Непал. В целом в организации констатируют, что в более, чем в две трети из 176 стран фиксируется падение индекса восприятия коррупции в этом году ниже средней точки по шкале от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий), сообщает УНИАН.

«Глобальный средний балл составляет 43, что свидетельствует о повальной коррупции в государственном секторе той или иной страны», - говорится в сообщении.

Граждане стран, которые на карте обозначены оранжевым и красным цветами, сталкиваются с ощутимым влиянием коррупции на ежедневной основе.