также в разделеОбщество
Сущенко продлили арест еще на три месяца 4
На Харьковщине у экс-чиновника нашли арсенал оружия и военную форму РФ 6
Лукьяновское СИЗО перенесут за пределы Киева до 2019 года 10
РФ продолжит наращивать войска на границе с Украиной 71
ФСБ задержала Полозова в Крыму 73
Задержан экс-беркутовец, подозреваемый в избиении автомайдановцев 12
Арбузов предлагает «продавать» русский язык 56
Водителей хотят заставить пересдавать на права каждые 5 лет 169
Крищенко отказался от борьбы за пост главы Нацполиции 35
Троян отказался участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции 54
Волонтер: Украинские военные продвинулись вперед на Светлодарской дуге 233
За год польские пограничники поймали на границе с Украиной 150 нелегалов 22
Сенат США утвердил нового постпреда при ООН 23
За прошлые сутки в зоне АТО 55 обстрелов, ранен украинский военный 25
24 января. Картина дня 108
НАБУ задержало помощницу судьи на взятке в $23 тысячи 65
В полиции Олевска провели кадровые чистки 44
Обвиняемая в убийстве двух милиционеров Заверуха вышла на свободу 1806

Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции». Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала международная неправительственная организация Transparency International (TI) на своем сайте.

Согласно сообщению TI в мире растет уровень коррупции. «Результаты этого года еще больше подтвердили связь между коррупцией и неравенством, которые подпитывают друг друга, чтобы создать порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, и неравномерное распределение богатства», - говорится в сообщении организации.

Следовательно, из 176 стран в списке Transparency International, 131 место, кроме Украины, заняла также Россия, Казахстан, Иран и Непал. В целом в организации констатируют, что в более, чем в две трети из 176 стран фиксируется падение индекса восприятия коррупции в этом году ниже средней точки по шкале от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий), сообщает УНИАН.

«Глобальный средний балл составляет 43, что свидетельствует о повальной коррупции в государственном секторе той или иной страны», - говорится в сообщении.

Граждане стран, которые на карте обозначены оранжевым и красным цветами, сталкиваются с ощутимым влиянием коррупции на ежедневной основе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

193
Теги
Ботинки зимние