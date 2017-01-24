Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«По версии следствия, это лицо ввело в заблуждение гражданина о возможности вынесения позитивного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им $23 тыс. (более 627 тыс. грн). 23 января помощница судьи получила обусловленную сумму денежных средств, после чего была задержана детективами Национального бюро», - говорится в сообщении.

Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 («Мошенничество»), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч.4. ст. 369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения.