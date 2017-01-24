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В Днипре около девяти вечера 23 января огнестрельное ранение получил шестилетний мальчик, гулявший с родителями по улице 20-летия Победы на жилом массиве Приднепровск.

Об этом сообщили сотрудники ГУ НП в Днепропетровской области.

«По улице 20 лет Победы шла пара с ребенком шести лет. Граждане услышали выстрел, после чего ребенок схватился за грудь. Маленького пострадавшего доставили в больницу, где констатировали огнестрельное ранение», - заявили в полиции, сообщает Укринформ.

Отмечается, что правоохранители ожидают, когда врачи извлекут пулю, тогда можно будет определить, из какого оружия стреляли.

Пока же стрелка ищут и опрашивают свидетелей события. Против преступника возбуждено уголовное дело за преднамеренное нанесение тяжелых телесных повреждений. Подозреваемому угрожает от 5 до 8 лет тюрьмы. Следователи отрабатывают соседние дома.

 
ForUm

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