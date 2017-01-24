Глава польского МИД Витольд Ващиковский рассказал о подписании в 2008 году секретного документа о переходе страны к пророссийскому курсу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польское агентство PAP.

Этот документ в марте 2008 года подписал глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич.

Документ датирован 4 марта 2008 года и называется «Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины». Доступ к нему в 2008 году имели только четыре человека, среди которых был Радослав Сикорский, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел.

«Если не касаться огромных экономических интересов Польши в России, которые касаются не только энергетики, что играет важную роль в отношениях Польши с Россией и Европой, а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов, стоит обратить внимание, что диалог с Россией является большой политической ценностью для Польши», - говорится в тексте.

Авторы документа отметили, что для Запада Россия является важным союзником в борьбе с исламским терроризмом, а также «большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир».

В документе также предлагается использовать «реалистичный» и «дружественно-критический» подход в отношении Украины.

Ващиковский заявил, что эта работа стала «началом отхода от проукраинской политики Польши, - Ред.) в пользу пророссийской».

«Авторы не имели иллюзий относительно успеха, но решили, что пророссийское (направление. - Ред.) будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу. Таким образом хотели улучшить репутацию на Западе», - цитирует польское агентство Ващиковского.