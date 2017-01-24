За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях из тяжелого вооружения.

Зафиксирован 51 обстрел, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Двое наших военных ранены», – говорится в сводке.

Так, на мариупольском направлении из минометов 120 и 82 миллиметра НВФ неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединский. По Новотроицком и Широкино огонь вели и снайперы.

На луганском направлении – из 122 миллиметровой артиллерии, минометов 120 и 82 миллиметра НВФ вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно состояться разведения сил.

На донецком направлении – из 120 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Луганское, из гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганском – БМП противника.