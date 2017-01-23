Президент США Дональд Трамп сегодня, 23 января, подписал правительственное распоряжение, официально отстранив Соединенные Штаты от Транс-Тихоокеанского торгового соглашения между 12 странами, выполнив таким образом обещание, данное во время его предвыборной кампании в прошлом году.

В Овальном кабинете Трамп в присутствии журналистов также подписал распоряжение о введении федерального замораживания найма и директиву, которая запрещает в США неправительственным организациям получать федеральное финансирование на осуществление абортов за рубежом, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Как известно, крупнейшую в мире зону свободной торговли планировали создать 12 стран Тихоокеанского партнерства, в которых проживает 800 миллионов человек и которые обеспечивают 40 процентов мирового ВВП. Документы об учреждении ТТП после десяти лет переговоров в октябре 2015 подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

Напомним, ранее Трамп заявил, что вскоре начнет процесс перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) со своими канадскими и мексиканскими коллегами. По его словам, встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето уже назначены.