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Президент Петр Порошенко ввел военно-воздушную зону «Восток» в военно-административное деление территории Украины.

Соответствующие изменения внесены в указ от 5 февраля 2016 № 39, сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, согласно внесенным изменениям, воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район.

Их границами являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией Украины.

Военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг».

«Воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей относится к зоне ответственности воздушного командования «Восток» с учетом особенностей, определенных Законом Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», постановлениями Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 № 252-VIII «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления» и от 17 марта 2015 № 254-VIII «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями», - отмечается в сообщении.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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