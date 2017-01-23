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Иностранные инвесторы в прошлом году инвестировали в Украину 3,8 млрд долл., что вдвое больше, чем в 2015 году.

Об этом во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов на тему «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает Укринформ.

«В 2016 году иностранными инвесторами вложено в Украину 3,8 млрд долларов - это вдвое больше, чем в 2015 году», - сказал Кубив.

Он отметил, что также одним из важных достижений стабилизации экономической ситуации в стране стал факт поднятия Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса.
ForUm

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