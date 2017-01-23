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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых российских граждан по обвинению в причастности к деятельности запрещенной в этой стране организации «Правый сектор». Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В частности, дела возбуждены против Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. «В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, все пятеро россиян поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В разное время они покинули Российскую Федерацию и направились в Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».

В СК РФ отмечают, что в зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации.

«Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами «Правого сектора» и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В сети Интернет они вели пропаганду идеологии, целей и задач «Правого сектора», идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой экстремистской организации», - заявиди в российском ведомстве.
ForUm

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